На Луне нашли загадочный провал: под ним может скрываться убежище для людей

Metro: НАСА исследует загадочную дыру на Луне

Лунный провал в районе холмов Мариуса может оказаться входом в подземную лавовую трубку, пригодную для размещения будущей базы астронавтов. Для проверки этой гипотезы НАСА выбрало исследовательский проект команды Института планетологии, сообщает Metro.

Углубление находится на обращенной к Земле стороне Луны, недалеко от экватора. Его глубина достигает примерно 46 метров, а ширина — около 91 метра.

По словам планетарного геолога Гарета Моргана, похожие образования встречаются в вулканических районах Земли, включая Исландию и Гавайи. Они возникают при обрушении поверхности над подземной пустотой и иногда открывают доступ в длинные пещеры, сформированные потоками лавы.

Исследователи предполагают, что провал Мариуса тоже связан с древней вулканической активностью. Однако наличие протяженной пещеры еще предстоит подтвердить.

Луноход должен изучить подземные структуры с помощью георадара, сейсмических датчиков и гравиметра. Камеры позволят рассмотреть стенки углубления с безопасного расстояния от края. По слоям пород геологи рассчитывают восстановить историю этого участка.

Если гипотеза о пещере не подтвердится, полученные данные помогут искать другое объяснение строению провала.

Возможные подземные полости интересуют ученых и как естественное укрытие. По словам Моргана, длительное пребывание на лунной поверхности связано с воздействием радиации, угрозой микрометеоритов и резкими температурными перепадами.

Пещерные системы могли бы обеспечить более стабильные условия и дополнительную защиту для будущих обитаемых баз.

Исследование Луны также помогает изучать прошлое Земли. Как отметил геолог, лунная поверхность сохраняет следы древних столкновений, тогда как на нашей планете многие такие свидетельства исчезли из-за постоянного обновления поверхности.

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