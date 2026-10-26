Римляне знали нанотехнологии 1700 лет назад? Ученые повторили их секрет

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 36 0

Британские исследователи воссоздали необычные оптические свойства кубка Ликурга с помощью частиц драгоценных металлов.

Как раскрыли секрет древнеримского стекла

Фото: legion-media/United Archives

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The Guardian: ученые разгадали оптический фокус древних римлян

Британские исследователи из Шеффилдского университета повторили технологию древнеримского дихроичного стекла, лежащую в основе кубка Ликурга IV века, — сосуд выглядит нефритово-зеленым при обычном свете, но становится рубиново-красным при подсветке сзади. Об этом сообщает The Guardian.

Секрет кроется в наночастицах золота и серебра: их внедряли в расплавленное стекло, и при остывании выше 1000 градусов вокруг частиц вырастали нанокристаллы. Как объяснила доктор Лиза Холландс, частицы блокируют синий и зеленый свет, пропуская красные и оранжевые оттенки, а при отражении рассеивают его, давая непрозрачный зеленый цвет.

«Для меня это магия», — призналась она, добавив, что римляне, увидев ее опыты, наверняка посмеялись бы.

По словам профессора Иэна Фристоуна, цвет сильно зависел от положения стекла в печи, поэтому древним мастерам было крайне сложно его контролировать. В ноябре в Шеффилде представят современную скульптуру, отсылающую к античному шедевру, а затем ее покажут в Музее стекла Тернера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паузы в звуковом фоне могут вызывать искажения восприятия времени, похожие на звуковые иллюзии. По мнению исследователей из Университета Джонса Хопкинса, человек способен воспринимать тишину как отдельное слуховое событие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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