Римляне знали нанотехнологии 1700 лет назад? Ученые повторили их секрет

The Guardian: ученые разгадали оптический фокус древних римлян

Британские исследователи из Шеффилдского университета повторили технологию древнеримского дихроичного стекла, лежащую в основе кубка Ликурга IV века, — сосуд выглядит нефритово-зеленым при обычном свете, но становится рубиново-красным при подсветке сзади. Об этом сообщает The Guardian.

Секрет кроется в наночастицах золота и серебра: их внедряли в расплавленное стекло, и при остывании выше 1000 градусов вокруг частиц вырастали нанокристаллы. Как объяснила доктор Лиза Холландс, частицы блокируют синий и зеленый свет, пропуская красные и оранжевые оттенки, а при отражении рассеивают его, давая непрозрачный зеленый цвет.

«Для меня это магия», — призналась она, добавив, что римляне, увидев ее опыты, наверняка посмеялись бы.

По словам профессора Иэна Фристоуна, цвет сильно зависел от положения стекла в печи, поэтому древним мастерам было крайне сложно его контролировать. В ноябре в Шеффилде представят современную скульптуру, отсылающую к античному шедевру, а затем ее покажут в Музее стекла Тернера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паузы в звуковом фоне могут вызывать искажения восприятия времени, похожие на звуковые иллюзии. По мнению исследователей из Университета Джонса Хопкинса, человек способен воспринимать тишину как отдельное слуховое событие.

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