Без квартиры, но с ипотекой: чем может обернуться дарение жилья

Юрист Восканян перечислила нюансы дарения ипотечной квартиры

Подарить квартиру, купленную в ипотеку, возможно, однако до полного погашения кредита собственник не может свободно распорядиться таким жильем — оно находится в залоге у банка, и в большинстве случаев потребуется предварительное согласие кредитной организации, рассказала Газета.ру эксперт по недвижимости, юрист Валентина Восканян.

Юрист отметил, что хотя квартира юридически принадлежит заемщику, она находится в залоге у банка. Поэтому при передаче квартиры в дар необходимо учитывать интересы банка как залогодержателя. Обычно для этого требуется сначала получить согласие кредитной организации, а затем официально оформить переход права собственности. Банк тщательно анализирует схему сделки, личность получателя подарка и перспективы погашения кредита.

Существует два основных варианта развития событий: либо заемщик продолжает выплачивать ипотечный кредит, а квартира переходит в собственность одаряемого с сохранением обременения, либо банк соглашается перевести долг на нового владельца, если тот сможет подтвердить свою финансовую состоятельность.

«Важно понимать, что договор дарения сам по себе не переводит ипотечный долг на нового собственника. Переход права на квартиру и перевод долга — это разные юридические процедуры. Чтобы обязанность платить кредит перешла к одаряемому, необходимо отдельное согласование с банком», — подчеркнула юрист.

Если дарение оформить без учета требований банка, квартира останется в залоге, а нарушение условий распоряжения заложенным имуществом может привести к претензиям со стороны кредитора. Восканян советует получить письменное согласие банка или его официальный отказ еще до подписания договора.

После достижения согласия стороны заключают договор дарения и регистрируют переход права собственности в Росреестре. Если кредит не погашен, информация об ипотеке остается в ЕГРН. Также следует уточнить, нужно ли нотариальное оформление сделки, особенно при дарении доли. Если жилье приобретено в браке, потребуется нотариальное согласие второго супруга. Квартиры, купленные с использованием материнского капитала, требуют особого внимания: при выделении долей детям сделка не должна ухудшать их положение.

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