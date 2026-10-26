Париж превратился в поле боя: Францию охватили массовые беспорядки

Во Франции прошли массовые протесты с погромами и задержаниями

Не менее масштабные манифестации развернулись во Франции. Париж стал едва ли не протестной столицей мира. Общенациональная акция, по разным подсчетам, собрала от полумиллиона до восьмисот тысяч участников против всего 70 тысяч жандармов.

В ходе беспорядков задержали более тысячи человек. Ярость недовольной толпы увидел корреспондент «Известий» во Франции Эдуард Новиков.

Это атмосфера, больше напоминающая утро после битвы. Крушили витрины не только в столице, но и в Марселе, Лионе, других городах.

«Пожалуйста, пожарные, не бездействуйте, здесь дети! Здесь дети, в этом здании!»

«Нам плевать. Мы хотим своих прав. А вы старая!»

На площадях и улицах уже привычные отряды бунтарей. Они называют себя школьниками и студентами. Но фактически это просто молодежь, желающая погрома. Маски на лицах, капюшоны, в руках камни и бутылки с зажигательной смесью.

«Я написал: „Свобода, равенство, братство — когда же это станет реальностью?“ Потому что сейчас этот девиз — просто слова. За ними ничего не стоит. Мы хотим, чтобы свобода, равенство и братство были с нами каждый день!» — говорит участник протеста и комик Раим Мади.

За равенство и братство борются организованно. Любой, кто наблюдает сейчас за событиями во Франции, понимает — этот бунт имеет все характерные признаки управляемых беспорядков. Звенья протестующих называют себя «Черным блоком». Они координируются по социальным сетям. В их среде есть командиры и медицинские волонтеры.

«Я медсестра. Мы боремся годами, неустанно преодолевая трудности. Будь то работа во время COVID или работа в праздничные дни. Этим летом ситуация продолжала ухудшаться. Они сокращают количество коек. В сфере здравоохранения у нас отнимают так много прав, а единственное, чего они хотят, — это разделить нас!» — говорит участница протеста, медсестра Ванесса Рамирес.

Проблемы, о которых говорят протестующие, назревали в стране давно. Но почему-то только сейчас, после того как президент Макрон стал критиковать позицию США, они вышли на первый план. Как по команде протестующие поднялись сразу в нескольких регионах. Французская полиция, до определенного момента достаточно вежливая, вступила с ними в настоящую битву.

Французские власти на фоне беспорядков призвали к ограничению свобод в интернете.

«Социальные сети действительно становятся серьезной проблемой. Многие мэры говорили мне об этом: в ситуациях масштабного мародерства, когда социальные сети используются для координации действий участников, возникает возможность вплоть до временного отключения доступа к этим сетям», — заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Похожие призывы раздаются во всем Евросоюзе. В законодательных структурах застрял скандальный законопроект «Чат-контроль», предполагающий сканирование всей частной переписки. Ему явно требуется новый импульс. А пока политики придумывают, как ограничить протестную активность, ситуация становится все более тревожной. Французские пенсионеры не без оснований вспоминают «Красный май» 1968 года. Тогда кризис начался со студенческих выступлений в Париже и быстро перерос в демонстрации по всей стране. Так что параллели вполне очевидны.

Париж быстро убирают, но следы протестов все равно остаются.

«Щит был оторван и использовался „Черным блоком“ против водометов. Ну и еще было разбито одно стекло. Самое интересное, что здесь находится жилище бездомного парижанина. Оно было сделано заранее еще до протестов, и оно не было тронуто», — рассказывает корреспондент Эдуард Новиков.

Баррикадные бои подогреваются еще и миграционными сложностями, которые имеются во Франции. Многие протестующие либо приехали в страну недавно, либо дети мигрантов. Переживет ли сегодняшнее правительство «Красный октябрь» — станет ясно уже очень скоро.

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