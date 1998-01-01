«Игора» примет этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках

Всего в часе езды от Северной столицы России: всесезонный курорт «Игора» под Петербургом для такого статусного чемпионата выбран неслучайно. Ледовая трасса соответствует всем мировым требованиям благодаря уникальному ландшафту с перепадами высот в 35 метров. Зарубежные участники убедились в этом уже на первых тренировках.

— Курорт «Игора» просто потрясное место. Я всего здесь какие-то 12 часов и уже вижу, что все, несмотря на борьбу, настроены очень дружелюбно. Мне все нравится. Я счастлива быть в России, — рассказывает Тера Хант, член сборной Канады по скоростному спуску.

Тера уже пять лет в профессиональном «ледяном кроссе». Так скоростной спуск называют по-английски. Канадка опробовала лучшие зарубежные трассы, и эта, по ее словам, вне критики. Российские райдеры тоже в восторге.

— Это на самом деле чемпионат, сравнимый с Crushed Ice (международные соревнования по скоростному спуску на коньках — Прим. ред.). Тем более у нас все борта, все условия, прекрасный лед есть. Тем более мы проводим гонку ночью: это еще свет, много зрителей — все будет на высшем уровне, — уверен Николай Зимин, член сборной России по скоростному спуску.

Канада, США, Франция и вот уже во второй год подряд — Россия. На курорт «Игора» приедут 200 ведущих спортсменов из 21 страны.

Это молодой, но, пожалуй, самый амбициозный спорт — специальный комитет уже обсуждает его олимпийский статус. И он только с виду кажется простым. Здесь нужно быть в чем-то и конькобежцем, и фигуристом, и хоккеистом-акробатом. А еще, как в той же «Формуле-1», оценивать покрытие трека. В этом году обещанные морозы сделают его суперскоростным.

— Вот гостеприимный курорт «Игора» в этом плане, мне кажется, подходит идеально. Потому что такого вида нет вообще нигде, даже на этапах чемпионата мира, чтобы с одной точки просматривалась почти вся трасса, — отмечает Павел Крюков, президент Российской федерации по скоростному спуску на коньках.

Ледовый трек в этом году будет на 40 метров длиннее и, что не менее важно, с новыми препятствиями повышенного уровня сложности. Спортсменов ждут как техничные элементы с трамплинами, так и крутые повороты на 180 градусов. Впрочем, эти виражи не должны помешать российским спортсменам отличиться и в этом году. На прошлом этапе участники сборной РФ были практически на всех пьедесталах во всех главных зачетах.

Победы мирового уровня здесь уже, кажется, дело принципа. В прошлом году «Игора» получила премию Ski Business Awards как «Лучший всесезонный курорт». Лыжи и сноуборд на десяти трассах, тюбинг и хоккей, керлинг или фигурное катание в собственном ледовом дворце. В любое время года здесь можно найти себе спорт по душе, а после восстановиться в крупнейшем в регионе SPA-комплексе.

На курорте, который не первый год входит в ТОП-7 лучших зимних курортов России, только за прошлый сезон прокатились свыше 100 тысяч поклонников горнолыжного спорта. В том, что этот рекорд будет побит, уже никто не сомневается. Только за новогодние каникулы сюда приехали кататься почти 24 тысячи человек. На Игоре можно не только покорять трассы самому, но и стать свидетелем многих зрелищных спортивных мероприятий. Вот и грядущий спортивный уик-энд обещает быть особенным: летящие по ледяному треку райдеры со скоростью городского седана. А еще мастер-классы, конкурсы и свободный вход для всех поклонников спорта.