Один из посетителей кафе, где накануне произошел конфликт между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, рассказал Пятому каналу на условиях анонимности о ходе событий, предшествующих драке.
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По словам свидетеля событий, Виторган и Богомолов вышли из заведения на улицу. Там между ними и произошла потасовка, причем охрана драке не препятствовала.
Константин Богомолов вскоре зашел назад в кафе, его нос был разбит, потребовалась помощь медиков. Ксения Собчак вернулась в заведение и пыталась успокоить режиссера, приговаривая что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Максим Виторган, но на этот раз охрана им «сцепиться» не позволила.
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Актер в расстроенных чувствах поспешил домой, а Собчак и Богомолов задержались в заведении, которое вскоре вместе и покинули.
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана «свел на нет» классический любовный треугольник. Очевидец считает, что информацию о том, что Собчак и Богомолов находятся в кафе вдвоем Виторгану кто-то «слил».
Кстати, о полученных побоях режиссер Константин Богомолов заявлять не стал, предположительно полагая, что инцидент не придадут огласке.
Ранее в распоряжении Пятого канала появилось видео, на котором отчетливо виден момент нанесения мощного удара актером Максимом Виторганом по лицу режиссера Константина Богомолова возле кафе в центре Москвы.