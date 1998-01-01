Один из посетителей кафе, где накануне произошел конфликт между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, рассказал Пятому каналу на условиях анонимности о ходе событий, предшествующих драке.

— Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел режиссер Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил (Богомолова — прим. ред.) выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел , — говорит очевидец.

По словам свидетеля событий, Виторган и Богомолов вышли из заведения на улицу. Там между ними и произошла потасовка, причем охрана драке не препятствовала.

Константин Богомолов вскоре зашел назад в кафе, его нос был разбит, потребовалась помощь медиков. Ксения Собчак вернулась в заведение и пыталась успокоить режиссера, приговаривая что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Максим Виторган, но на этот раз охрана им «сцепиться» не позволила.

— Охрана начала беспокоиться. Получилось так, что Виторган опять зашел в кафе. Они только выходить начали. Собчак заступилась за него , — рассказывает свидетель событий.

Актер в расстроенных чувствах поспешил домой, а Собчак и Богомолов задержались в заведении, которое вскоре вместе и покинули.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана «свел на нет» классический любовный треугольник. Очевидец считает, что информацию о том, что Собчак и Богомолов находятся в кафе вдвоем Виторгану кто-то «слил».

Кстати, о полученных побоях режиссер Константин Богомолов заявлять не стал, предположительно полагая, что инцидент не придадут огласке.

Ранее в распоряжении Пятого канала появилось видео, на котором отчетливо виден момент нанесения мощного удара актером Максимом Виторганом по лицу режиссера Константина Богомолова возле кафе в центре Москвы.