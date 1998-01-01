Глобальный сбой произошел в Whatsapp

, 22:32 Фото 30

О неполадках в работе популярного мессенджера сообщают пользователи по всему миру.

Фото: www.globallookpress.com

Вечером 22 января пользователи столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных онлайн-сервисов.

По данным специалистов, сбой произошел около 21:00 по московскому времени. Отчеты о неполадках поступили из Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии, Испании, Мексики, Бразилии, Чили и США.

downdetector.ru/ne-rabotaet/whatsapp

Почти половина жалоб (41%) связаны с подключением, 35% — с отправкой и получением сообщений, 23% — с авторизацией.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале с Facebook, который обвинили в продаже данных пользователей.

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