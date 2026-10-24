Атака на логистический центр в Омске нарушила работу склада и доставки
Всех сотрудников эвакуировали.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Логистический центр маркетплейса Ozon в Омске попал под атаку беспилотников, после чего на объекте произошло возгорание. Всех работников эвакуировали, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале Ozon.
«Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал», — сказано в сообщении.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко также сообщил об атаке беспилотников на региональный логистический комплекс компании. На месте происшествия работают экстренные службы.
В связи с произошедшим Ozon временно изменил работу складской инфраструктуры. Товары, которые находились в пострадавшем центре, убрали из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят.
Кроме того, компания временно прекратила принимать поставки продавцов на этот склад. Грузы, уже находившиеся в пути, перенаправляют в другие логистические центры. Маршруты, которые обслуживал поврежденный комплекс, также распределяют между другими объектами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин усомнился в целях украинских ударов по складам Wildberries и Ozon. Российский лидер также заявил, что Вооруженные силы РФ должны нанести ответные удары.
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