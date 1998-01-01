Рассмотрение иска парализованной фристайлистки Комиссаровой к клинике перенесено

Невский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 22 января, отложил рассмотрение многомиллионного иска парализованной российской спортсменки-фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой — прим. ред.) к испанской клинике, где она проходила реабилитацию после травмы, на 18 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Судом было удовлетворено ходатайство ответчика о том, чтобы заседание проходило в частично закрытом режиме, дабы избежать разглашения коммерческой тайны.

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— Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля. Ответчик представил документы, которые касались коммерческой тайны, но суд не приобщил их к материалам дела , — сказала представитель спортсменки Ирина Фаст.

Спортсменка-фристайлистка Мария Комиссарова получила серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи. В местной больнице ей сделали операцию и поставили неутешительный диагноз — паралич ног. Буквально через пару дней спортсменку транспортировали в Германию. Доктора клиники экстренной хирургии и центра травматологии согласились с российскими коллегами: современный уровень медицины пока не позволяет поднять на ноги больных с такими повреждениями, и девушке придется жить в инвалидной коляске.

Через общих знакомых с Марией познакомился врач Евгений Блюм. Он обследовал спортсменку в своей клинике в испанской Марбелье и, судя по иску, сообщил, что спинальные функции подлежат восстановлению. Месяц лечения по методике доктора Блюма стоил 2,3 миллиона рублей. Мария провела у него 22 месяца, с мая 2014-го по февраль 2016 года. Стоимость курса составила 51 миллион рублей.

Спортсменка также просит взыскать с клиники доктора Блюма пять миллионов рублей компенсации морального вреда. Она считает себя обманутой и перенесшей в связи с этим обманом нравственные страдания.

Ранее Пятый канал сообщал, что парализованная спортсменка Мария Комиссарова хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача.