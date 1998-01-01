Подробности пожара на двух танкерах в Керченском проливе

Все 12 моряков двух сгоревших в Черном море газовозов доставлены в Керченскую городскую больницу — сутки длилась спасательная операция. Сами суда выгорели почти дотла, но еще держатся на плаву. Обнаружены 10 тел, 12 человек живыми подняли из воды.

Вот и закончилась спасательная операция, но пока моряки не сошли на берег, они находятся сейчас на спасательном судне «Меркурий», с ним разговаривает консул Турции. Пострадавшие, все, граждане Индии и Турции. У большинства обморожения и ожоги.

Этот огромный газовый факел в море видно отовсюду. Его все еще заливают водой, но пламя высотой в несколько метров сбить никак не удается.

Это видео с полыхающими судами сняли моряки танкера «Смольный». Его экипаж одним из первых бросился на помощь, как только поймал сигнал SOS.

— Люди просто в носках прыгали, в трико, в футболках. Ну, те, кто в трико, в футболках прыгали — они все погибли, — рассказывает очевидец Владислав Пресняков.

Каждая светящаяся точка на этих кадрах — человек в ледяной воде. Ее температура не больше двух градусов. На море шторм. Волны высотой в пару метров. Выживших спас интенсивный трафик — поблизости оказались сразу 10 кораблей. И все сразу снялись с якоря.

Вот уже в каюте, переодевшись в сухие вещи и позвонив близким, спасенные моряки вспоминают момент взрыва. По их словам все произошло в момент перекачки топлива с одного корабля на другой.

Газовозы «Кэнди» и «Маэстро» — на одном находилось 17 человек, на втором — 14 — все граждане Индии и Турции — шли из Темрюка в Ливию. После прохождения Керченского пролива — корабли остановились за пределвами российских территориальных вод, после чего и начался пожар.

— Оба судна под флагом Танзании — удобный флаг. Эти суда не всегда обеспечиваются должным уровнем безопасности, — рассказывает главный научный консультант центра Морского права Василий Гуцуляк.

Не исключено: экипажи занимались нелегальной перевалкой нефтепродуктов в Черном море. По одной из версий, из-за низкой квалификации экипажа на борту могли допустить техническую ошибку, которая оказалась фатальной.

Как ранее сообщал Пятый канал, из 31 моряка погибли 14, судьба еще шестерых остается неизвестной.