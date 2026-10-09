Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля «инвестицией в войну»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 95 0

Он вызразил надежду, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Как Зеленский отреагировал на снятие санкций с России

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Зеленский: снятие санкций на экспорт нефтепродуктов из РФ не закончат конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также его итоги. Он заявил, что снятие ограничений на продажу российских нефтепродуктов не завершат конфликт.

«Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить», - написал Зеленский.

Он заявил, что снятие санкций с Москвы никак не урегулируют ситуацию и не принесут «какую-либо пользу для цивилизованного мира». При этом глава Банковой выразил надежду на поддержку Вашингтона и ответные действия США в отношении России.

Ранее Трамп рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Он заявил об успешной беседе с российским коллегой и достижении договоренности о поставках дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.

Кроме того, после беседы лидеров двух стран Вашингтон объявил о выводе из-под ограничений экспорт российского дизеля.

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