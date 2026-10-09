Массовые проверки ГИБДД ждут водителей в регионах

Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в регионах России с 9 по 11 октября. О предстоящих рейдах сообщили региональные управления ведомства.

Особое внимание автоинспекторы будут уделять поиску нетрезвых водителей.

«Напоминаем о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде. Это одно из грубейших нарушений ПДД, которое приводит к самым тяжелым последствиям», — обратился к водителям заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

За вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Усиленные рейды пройдут в Кировской, Калужской, Ульяновской, Калининградской, Челябинской, Пензенской областях и других регионах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 марта 2027 года кандидатов на получение водительских прав будут фотографировать во время теоретического экзамена. Снимки будет делать автоматизированная система, а аудио- и видеозапись экзамена станет вестись в реальном времени.

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