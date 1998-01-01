Двое туристов из России не могут покинуть Перу из-за отсутствия штампов в паспортах о пересечении границы, сообщил Пятому каналу один из застрявших россиян Роман Пономарев.

Путешественник в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал историю, в которую они угодили не по своей вине. По словам Романа, перуанскую границу они пересекли по пути из Боливии на туристическом автобусе. Боливийские пограничники поставили им печати о пересечении своей границы, а таможенных пунктов в Перу им не встретилось. Задержали россиян в Лиме за час до вылета из страны. Сотрудника местной миграционной службы смутило отсутствие отметок о въезде в южноамериканское государство. У Романа и его девушки Ольги Куличихиной пропали авиабилеты до России на сумму 120 тысяч рублей. Граждане обратились в российское посольство, где им обещали помочь вернуться на родину к концу недели.

Турист отметил, что при задержании в Перу один из сотрудников миграционной службы сказал коллеге, чтобы тот пропустил россиян без штампов.

— Этого всего могло бы не произойти, если бы мы попали на его коллегу… В российском посольстве нам сказали, что мы первые русские, которые попали в подобную ситуацию, — сообщил Роман.

Ранее Пятый канал рассказывал о российской балетной труппе, которая не могла покинуть Пекин.