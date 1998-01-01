Тигр Амур меняет прописку

, 9:24 Эфирная новость 32

Дальневосточный красавец переезжает в Краснодарский край.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Виталий Аньков

Самый известный в России тигр Амур, который прославился дружбой с козлом Тимуром, отправляется в путешествие. Полосатый хищник впервые покидает Приморье и перебирается на юг. Теперь он будет жить в Краснодарском крае, в биологическом центре «Парк Тигров».

На новом месте Амура ждет специально подготовленный вольер и молодая тигрица. Именно для получения потомства знаменитый тигр и покидает родной сафари парк. Ну и, конечно, полюбоваться дальневосточным красавцем придут тысячи жителей Краснодара.

Примечательно, что дружелюбный нрав тигра Амура передался по наследству — таким же покладистым растет и его сын Шерхан. Однако тигры, встречающиеся в живой природе, далеко не так миролюбивы, как их собратья, выросшие в неволе. Так, рыбакам, отправившимся за уловом на берег реки Киевки в Приморье, пришлось ретироваться, чтобы не нервировать тигра, который появился на побережье.

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