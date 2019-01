«Вас зовут домой, мистер президент!»: Соцсети высмеяли провал возле Белого дома

В среду 23 января в одном квартале от Белого дома появился загадочный провал посреди проезжей часть. Как только в сети оказались первые кадры с места происшествия, американцы принялись выдвигать невероятные версии.

— Этот подкоп под стеной на границе с Мексикой зашел слишком далеко, — заявил один из комментаторов в Twitter.

— Меланья все-таки смогла сбежать! Мои поздравления, — обрадовались другие.

— Чувствуете запах серы? Это вас зовут домой, мистер президент! — написал один из критиков Дональда Трампа.

Sinkhole has appeared near the White House #WashingtonDChttps://t.co/mmlSUa5fyD pic.twitter.com/qRQt81Jger