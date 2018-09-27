«Вас зовут домой, мистер президент!»: Соцсети высмеяли провал возле Белого дома

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На одной из центральных улиц Вашингтона образовалась глубокая яма, что вызвало волну язвительных комментариев в Twitter.

Фото: Twitter @tomrousseyABC7

В среду 23 января в одном квартале от Белого дома появился загадочный провал посреди проезжей часть. Как только в сети оказались первые кадры с места происшествия, американцы принялись выдвигать невероятные версии.

— Этот подкоп под стеной на границе с Мексикой зашел слишком далеко, — заявил один из комментаторов в Twitter.

Меланья все-таки смогла сбежать! Мои поздравления, — обрадовались другие.

Чувствуете запах серы? Это вас зовут домой, мистер президент! — написал один из критиков Дональда Трампа.

Кроме того, в образования провала обвиняют правительственный шатдаун, наркокартели, метеорит и сторонников Хиллари Клинтон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он самый выдающийся президент за всю историю США.

«Вас зовут домой, мистер президент!»: Соцсети высмеяли провал возле Белого дома

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Twitter @SergioGor

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Twitter @tomrousseyABC7

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Twitter @tomrousseyABC7

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Twitter @tomrousseyABC7

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Twitter @Sgouromitis

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