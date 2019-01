«Ваш любимый президент я!»: Трамп заявил, что он самый выдающийся за всю историю США

Американский президент Дональд Трамп вновь отличился. Он заявил, что за два года, что он находится за рулем управления страной, он сделал больше для государства, чем любой другой президент до него, начиная со времен Авраама Линкольна.

— Ньют Гингрич (спикер нижней палаты американского Конгресса в президентство Билла Клинтона — прим.ред.) только что заявил, что со времен Авраама Линкольна не было президента, к которому бы хуже или более несправедливо относились СМИ, чем к вашему любимому президенту — ко мне! В то же время не было ни одного президента, кто сделал бы больше во время первых двух лет на этом посту, — написал Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.

.@newtgingrich just stated that there has been no president since Abraham Lincoln who has been treated worse or more unfairly by the media than your favorite President, me! At the same time there has been no president who has accomplished more in his first two years in office!