Мощные коммунальные аварии оставили без тепла жителей Твери и Самары

, 13:02 Эфирная новость 67

Из-за арктических морозов в Европейской части России прорвало трубы в ряде населенных пунктов.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Жернов, Пятый канал

Более 30 тысяч жителей Твери оказались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе. В зоне отключения свыше 50 жилых домов. В городе сейчас 20-градусные морозы. Холодные батареи оказались сразу в нескольких школах и детских садах. Детей отправили на вынужденные каникулы.

Без тепла осталось и здание роддома. В палатах пациенты спасаются с помощью электрообогревателей. На месте всю ночь работали аварийные службы, однако пока устранить последствия прорыва не удается.

— Отработан план-график ликвидации аварии тверской генерации. Мы планируем утром завершить все работы и подключить отопление в отключенные дома, — сказал глава города Алексей Огоньков.

По поручению губернатора области создана рабочая группа — в нее вошли чиновники, сотрудники энергетической компании и экстренных служб. Контроль за процессом ликвидации аварии взял на себя глава региона.

В Самаре жертвами коммунального коллапса стали 11 человек. На пересечении улиц в южной части города прорвало трубу с кипятком. Горячая вода залила трамвайные рельсы. В результате пассажиры оказались заблокированы в вагонах. Их пришлось эвакуировать силами МЧС.

Четыре человека с ожогами доставлены в больницы, среди них есть ребенок. На резервную схему водоснабжения переведены более 400 домов, несколько десятков детских садов, школ и больниц. Специалисты сейчас занимаются устранением аварии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как машины провалились в яму после прорыва трубы с кипятком в Петербурге.

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