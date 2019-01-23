Пятилетний мальчик попал в больницу Петербурга после неудачного обрезания

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Родители доверили малыша неизвестному врачу.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Пятилетний мальчик оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как врач сделал ему обрезание в Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Врачи диагностировали у ребенка кровопотерю и анемию второй степени.

По словам отца мальчика, два дня назад он пригласил домой медика, который сделал малышу обрезание. Однако после процедуры его состояние начало ухудшаться.

Полиция начала проверку данного инцидента.

Ранее Пятый канал сообщал, как шестилетняя девочка получила серьезную травму головы во время занятия в петербургском фитнес-клубе.

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