Видео: Автоледи из США не заметила, как ее ребенок выпал из машины

В сети распространилась видеозапись, которую смело можно назвать наглядным пособием для тех водителей, которые осознанно игнорируют требования по закреплению детских автокресел в машине. У молодой мамы из США автокресло вместе с ребенком выпало из машины прямо во время движения.

Инцидент заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего следом за незадачливой автоледи. На записи видно, что во время поворота на развилке задняя дверь машины открывается, и автокресло с маленьким пассажиром попросту вываливается на проезжую часть под колеса других транспортных средств. Вероятнее всего, кресло не было прикреплено к «взрослому» пассажирскому сидению — фиксаторы предусмотрены в конструкции удерживающего устройства именно для того, чтобы предотвратить движение конструкции по салону и ее выпадания из салона в чрезвычайных ситуациях.

К счастью, владелец регистратора успел затормозить перед выпавшей малышкой — судя по розовой курточке, в кресле находилась девочка. При этом невнимательная мамочка продолжила путь, как ни в чем не бывало. За время двухминутного ролика ее машина так и не вернулась на место ЧП.

Но, как сообщают пользователи YouTube в комментариях, спустя некоторое время женщина все-таки заметила пропажу и вернулась за дочкой. Сама малышка серьезно не пострадала и, кажется, даже не успела толком испугаться.

Аналогичные ситуации, к сожалению, происходят и в России — ранее Пятый канал рассказывал о том, как ребенок выпал из движущейся машины в Липецке.