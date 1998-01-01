Монахи поймали вора, пытавшегося ограбить храм в Ленобласти

Вора, пытавшегося украсть в храме ювелирные изделия с иконы Божьей Матери, задержали послушники Антониево-Дымского мужского монастыря. Происшествие случилось в ночь на 22 января в деревне Красный Броневик в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31-летний мужчина проник в церковь на территории монастыря, украл драгоценности и попытался скрыться, но его поймали послушники и передали полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Меру пресечения задержанному в ближайшее время изберет суд.

Ранее Пятый канал рассказывал, как из женского Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря в Нижегородской области неблагодарный гость похитил десять старинных икон и мощи Николая Чудотворца.