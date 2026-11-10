Больше отдыха: длинные выходные ждут россиян в феврале 2027 года

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Суббота, 20 февраля, будет рабочей.

Сколько дней россияне будут отдыхать в феврале 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Россияне в феврале 2027 года отдохнут три дня подряд

Россияне в 2027 году смогут отдохнуть три дня подряд в честь Дня защитника Отечества – с 21 по 23 февраля. Об этом РИА Новости рассказал кандидат экономических наук Феликс Ахмедов.

«В феврале 2027 года россиян ждут три выходных дня подряд, с 21 по 23 февраля», – отметил специалист.

Эксперт пояснил, что в следующем году праздник выпадает на вторник, поэтому для создания продолжительного уик-энда выходной день перенесли: субботу, 20 февраля, сделали рабочей, а взамен дали выходной в понедельник, 22 февраля.

Он добавил, что именно благодаря переносу у граждан получится продолжительный отдых.

Еще несколько трехдневных выходных в следующем году у россиян в марте, мае, июне. При этом последний месяц весны порадует сразу двумя такими периодами: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

В январе следующего года граждане будут отдыхать намного дольше, чем в феврале. Первый месяц готовит 16 праздничных дней и 15 рабочих. Все из-за длинных новогодних каникул, которые продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. На работу россияне выйдут 11 января.

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