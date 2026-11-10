Орел или решка? Судьбу кресла мэра города в Перу решила монетка

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Прибегнуть к жребию избирательную комиссию вынудили итоги голосования.

В Перу мэра выбрали с помощью подброшенной монетки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перу мэра города определили с помощью подброшенной монетки

Победителя выборов мэра в перуанском городе Конима определили необычным способом — исход решила подброшенная монетка. Об этом сообщила местная радиовещательная сеть RPP.

Нового градоначальника пришлось выбрать с помощью жребия, так как два кандидата получили абсолютно равное число голосов. За представителя партии «Сомос Перу» Рубена Киспе Капаханью и его соперника Саломино Мамани из «Страны для всех» проголосовали по 671 избирателю.

По местному законодательству при равном счете на выборах назначается жеребьевка — предлагается бросить монетку или вытянуть шары. В результате проведенной процедуры удача оказалась на стороне Капаханьи, которого в итоге и утвердили градоначальником.

Курьезные случаи на выборах в Перу случались и ранее. Так, мэром района Керопалька стал кандидат от левых сил, названный в честь двух фашистских диктаторов. Его полное имя — Гитлер Муссолини Флорес. За него проголосовали 34,54% избирателей.

Сам триумфатор состоял в партии левого крыла «Ahora Nación», выступающей за усиленную борьбу с коррупцией и введение всеобщего здравоохранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
82.75
0.61 92.39
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:21
«Сама решу, кому что завещать»: Волочкова осадила тех, кто уже делит ее наследство
6:11
Пьяные еноты устроили дебош в США после поедания забродивших яблок
6:05
«Коттеджное рабство»: шесть миллионов россиян платят за дорогу к собственному дому
6:01
Расчет Д-30 поразил позиции ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Рискуя собой: более 30 полицейских со всей России наградили за спасение людей
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
Без денег и интернета на три месяца: что известно о цифровом «конце света» 17 ноября
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео