Орел или решка? Судьбу кресла мэра города в Перу решила монетка

В Перу мэра города определили с помощью подброшенной монетки

Победителя выборов мэра в перуанском городе Конима определили необычным способом — исход решила подброшенная монетка. Об этом сообщила местная радиовещательная сеть RPP.

Нового градоначальника пришлось выбрать с помощью жребия, так как два кандидата получили абсолютно равное число голосов. За представителя партии «Сомос Перу» Рубена Киспе Капаханью и его соперника Саломино Мамани из «Страны для всех» проголосовали по 671 избирателю.

По местному законодательству при равном счете на выборах назначается жеребьевка — предлагается бросить монетку или вытянуть шары. В результате проведенной процедуры удача оказалась на стороне Капаханьи, которого в итоге и утвердили градоначальником.

Курьезные случаи на выборах в Перу случались и ранее. Так, мэром района Керопалька стал кандидат от левых сил, названный в честь двух фашистских диктаторов. Его полное имя — Гитлер Муссолини Флорес. За него проголосовали 34,54% избирателей.

Сам триумфатор состоял в партии левого крыла «Ahora Nación», выступающей за усиленную борьбу с коррупцией и введение всеобщего здравоохранения.

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