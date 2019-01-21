Турецкий актер Али Эрсан Дуру провел день в Москве

34-летний турецкий актер Али Эрсан Дуру на один день прилетел в Москву. Артист еще в юности начал увлекаться русской литературой и культурой, перечитывая Пушкина, Толстого и Достоевского. Али Эрсан Дуру полагает, что русские и турки намного ближе друг другу по духу, чем принято считать, сообщает Teleprogramma.pro.

Звезда экрана встретился с партнершей по съемкам в сериале «Султан моего сердца» Александрой Никифоровой. Али Эрсан Дуру рассказал, что до сих пор поддерживает связь с актрисой, называя ее своим другом.

— С Александрой мы познакомились на актерских тренингах. И это упростило наше взаимопонимание в кадре. Сначала для нас с Сашей языковой барьер казался сложной задачей, но через некоторое время мы поймали общую «волну», и наше общение стало очень легким , — говорит актер.

На своей странице в Instagram Али Эрсан Дуру опубликовал фото, сделанное на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного.

— Сегодня для меня очень приятный день. Потому что я здесь чтобы встретиться с вами. Спасибо за ваши пожелания, милые подарки и ваши улыбки. Россия, приятно познакомиться и до встречи! — написал Али Эрсан в описании поста.

Восторженные комментарии русских поклонниц актера не заставили себя ждать.

— Как мило, что моя подружка тоже смотрит этот сериал)

— Просто очаровал!!! Мужчина моей мечты!

— Это успех! Прекрасный актер. Харизма передается даже через экран телевизора.

Ранее Пятый канал сообщал, что знаменитый американский актер Ричард Гир поразился изменениями Москвы за последние 20 лет. Он впервые посетил столицу России в 1999, тогда она показалась ему темным местом без магазинов, рекламы и музыки.