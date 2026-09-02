«Если человек хочет стареть — он будет»: Ветров раскрыл свой взгляд на возраст

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Актер объяснил, от чего зависит отношение человека к своим годам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Владислав Ветров рассказал о своем отношении к старению

Народный артист России Владислав Ветров считает, что отношение человека к старению во многом зависит от его внутреннего настроя. Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии 129-го сезона Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького.

Отвечая на вопрос о том, должен ли артист заранее готовиться к старости, Ветров отметил, что это касается не только представителей творческих профессий. По словам артиста, восприятие возраста связано с тем, какие установки человек формирует для себя сам.

«Да вы знаете, это не только артист. Тут какие мысли, такой и результат, такая и судьба. Если человек хочет стареть — он будет стареть, если он не хочет стареть — он не будет стареть. Это же очевидная совершенно вещь», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Маликов раскрыл свой секрет сохранения молодости и бодрости духа. Народный артист России заявил, что главным фактором долголетия считает не внешние процедуры, а внутреннее состояние человека. Певец отметил важность добрых мыслей и умения отпускать негатив.

По словам Маликова, накопленные обиды, злость и переживания могут отражаться на здоровье. Он считает, что человек, который не держит в себе плохие эмоции, имеет больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь. При этом артист признался, что сам не всегда справляется с негативными переживаниями и не считает себя идеальным.

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