Максим Галкин пожаловался поклонникам на азартную дочь Лизу. Говорит, пятилетнюю девочку невозможно обыграть в домино.

— Реально! Она просчитывает ходы! А азартная! — написал артист в своем в Instagram.

Свои слова он сопроводил роликом, на котором играет с Лизой в домино. Девочка бойко подставляет костяшки, сопровождая удачные ходы радостными возгласами, в то время как автор видео вынужден все время «идти на базар». В конце концов с победоносным кличем Лиза выигрывает.

— Понял теперь, как снимать какие-то закаюки-бари-буки? Что нужно играть, а не отвлекаться? — учит Лиза папу, довольно развалившись в кресле. — Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький! О какой. А я большой.

За первые полчаса пользователи посмотрели ролик более 200 тысяч раз и оставили полторы тысячи восхищенных комментариев.

— Ангел, ну просто залипаешь, глядя на нее.

— Какая восхитительная бяка, маленькая принцесса!

— Как здорово, когда папа играет и занимается своими детьми!

— Лизок зарядила на весь день хорошим настроением! Насмеялись. про малюсенького соперника! А эти жесты… актриса! — пишут поклонники.

— Она, наверное, по картинкам сзади помнит. Я тоже так играла когда-то, — выдает секрет одна из подписчиц.

Ранее Пятый канал рассказывал, как дочь ловко «разводит» Максима Галкина на подарки.