«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь

, 17:35 Видео 376

Ролик, который артист выложил в Instagram, за полчаса посмотрели 200 тысяч раз и оставили полторы тысячи восхищенных комментариев.

Фото, видео: instagram @maxgalkinru

Максим Галкин пожаловался поклонникам на азартную дочь Лизу. Говорит, пятилетнюю девочку невозможно обыграть в домино.

— Реально! Она просчитывает ходы! А азартная! — написал артист в своем в Instagram.

Свои слова он сопроводил роликом, на котором играет с Лизой в домино. Девочка бойко подставляет костяшки, сопровождая удачные ходы радостными возгласами, в то время как автор видео вынужден все время «идти на базар». В конце концов с победоносным кличем Лиза выигрывает.

— Понял теперь, как снимать какие-то закаюки-бари-буки? Что нужно играть, а не отвлекаться? — учит Лиза папу, довольно развалившись в кресле. — Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький! О какой. А я большой.

За первые полчаса пользователи посмотрели ролик более 200 тысяч раз и оставили полторы тысячи восхищенных комментариев.

— Ангел, ну просто залипаешь, глядя на нее.

— Какая восхитительная бяка, маленькая принцесса!

— Как здорово, когда папа играет и занимается своими детьми!

— Лизок зарядила на весь день хорошим настроением! Насмеялись. про малюсенького соперника! А эти жесты… актриса! — пишут поклонники.

— Она, наверное, по картинкам сзади помнит. Я тоже так играла когда-то, — выдает секрет одна из подписчиц.

Ранее Пятый канал рассказывал, как дочь ловко «разводит» Максима Галкина на подарки.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь
17:25
Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков
17:08
Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
17:04
Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный
16:50
Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню
16:47
«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым
16:37
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
16:28
Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста
16:21
Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама