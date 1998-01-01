Видео: ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне

Федеральная служба безопасности России задержала возможного участника украинской банды, находившегося в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, 24-летний молодой человек вступил в ряды незаконной группировки в 2016 году. Там он прошел специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В обязанности задержанного входила охрана руководителя националистического «батальона имени Номана Челебиджихана», отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства». Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Пятый канал сообщал, что утром 23 января сотрудники ФСБ проводили обыски в домах двоих возможных участников группировки, действующей на территории Незалежной.