Роспотребнадзор оценил степень опасности антигололедных реагентов для здоровья

Реагенты, с помощью которых коммунальные службы борются с гололедом, безвредны. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.
Эксперты изучили возможную связь противогололедных реагентов с симптомами и болезнями, которые они, предположительно, могли вызывать. Как показало исследование, применение для борьбы с наледью химических средств никак не влияет на самочувствие людей, которые ходят по обработанным дорогам.
Как отметила глава Роспотребнадзора Ольга Попова, для использования именно этих материалов «есть аргументированные основания».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что коммунальщики Петербурга для своевременного устранения последствий непогоды выходят на работу даже ночью.