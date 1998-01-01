Роспотребнадзор оценил степень опасности антигололедных реагентов для здоровья

Реагенты, с помощью которых коммунальные службы борются с гололедом, безвредны. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты изучили возможную связь противогололедных реагентов с симптомами и болезнями, которые они, предположительно, могли вызывать. Как показало исследование, применение для борьбы с наледью химических средств никак не влияет на самочувствие людей, которые ходят по обработанным дорогам.

Как отметила глава Роспотребнадзора Ольга Попова, для использования именно этих материалов «есть аргументированные основания».

— Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний — статистика этого не показывает, этого на самом деле нет, — цитирует Попову телеканал RT. При этом в Роспотребнадзоре выразили готовность рассмотреть все обращения и жалобы россиян по вопросам качества работы коммунальных служб.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что коммунальщики Петербурга для своевременного устранения последствий непогоды выходят на работу даже ночью.