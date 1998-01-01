После шедшего в Санкт-Петербурге почти всю неделю снегопада в городе днем и ночью продолжается расчистка улиц. Глава города Александр Беглов в субботу, 19 января, собрал на совещание руководителей районных администраций и торговых центров, чтобы заслушать доклады о расчистке вверенных им территорий. Как сообщает пресс-служба губернатора, Беглов призвал обратить особое внимание на своевременную очистку крыш, парковок и подходов к магазинам.

Он особо подчеркнул, что в основном люди получают травмы при падении возле супермаркетов и потребовал обратить на это самое пристальное внимание.

— В каждом крупном торговом комплексе должны быть дежурные, которые при снегопаде смогут оперативно принимать меры по расчистке территории. Это своего рода штаб , — заявил градоначальник.

Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных 1/5 Instagram @govtucentre 2/5 Instagram @govtucentre 3/5 Instagram @govtucentre 4/5 Instagram @govtucentre 5/5 Instagram @govtucentre

Беглов также поручил главам районов проанализировать данные травмпунктов, выявить места наиболее частого падения граждан и выяснить, в чьей зоне ответственности они находятся, чтобы принять меры.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в ночь на воскресенье в Северной столице опять пойдет снег.

Ранее Пятый канал сообщал, что после проведенной в пятницу, 18 января, инспекции остался Александр Беглов не доволен результатами уборки улиц и созвал экстренное совещание в два часа ночи.