Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных

, 21:16 Видео 42

Градоначальник в выходной собрал день совещание, на котором разъяснил главам районов и владельцам торговых центров, на что обратить особе внимание при уборке улиц.

Фото, видео: Instagram @gks2vyb

Тема:
Погода 3527

После шедшего в Санкт-Петербурге почти всю неделю снегопада в городе днем и ночью продолжается расчистка улиц. Глава города Александр Беглов в субботу, 19 января, собрал на совещание руководителей районных администраций и торговых центров, чтобы заслушать доклады о расчистке вверенных им территорий. Как сообщает пресс-служба губернатора, Беглов призвал обратить особое внимание на своевременную очистку крыш, парковок и подходов к магазинам.

Он особо подчеркнул, что в основном люди получают травмы при падении возле супермаркетов и потребовал обратить на это самое пристальное внимание.

— В каждом крупном торговом комплексе должны быть дежурные, которые при снегопаде смогут оперативно принимать меры по расчистке территории. Это своего рода штаб, — заявил градоначальник.

Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных

1/5

Instagram @govtucentre

2/5

Instagram @govtucentre

3/5

Instagram @govtucentre

4/5

Instagram @govtucentre

5/5

Instagram @govtucentre

Беглов также поручил главам районов проанализировать данные травмпунктов, выявить места наиболее частого падения граждан и выяснить, в чьей зоне ответственности они находятся, чтобы принять меры.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в ночь на воскресенье в Северной столице опять пойдет снег.

Ранее Пятый канал сообщал, что после проведенной в пятницу, 18 января, инспекции остался Александр Беглов не доволен результатами уборки улиц и созвал экстренное совещание в два часа ночи.

Тема:
Погода 3527
19 янв
«Не знали, что нас ждет»: Как спасали итальянских журналистов, застрявших в мороз в Якутии
19 янв
В Москве возбуждены два уголовных дела после смертельных падений льда на головы прохожих
19 янв
Видео: москвичи шокированы крещенской грозой
18 янв
Над утонувшим в снегу Петербургом нависла новая туча
18 янв
Видео: Иномарка протаранила остановку в Петербурге — есть пострадавшие
18 янв
Машина с итальянцами застряла в Якутии при температуре в -58 градусов
18 янв
В Индии снежная лавина накрыла десять человек — видео с места событий
18 янв
Какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга 18 января
18 янв
Глава Петербурга ночью лично проинспектировал ход уборки города от снега
18 янв
Запредельный снегопад: зима шагает по России

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:32
Путин поприветствовал участников театральной премии «Золотая маска»
21:16
Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных
21:01
Мария Захарова ответила Анатолию Чубайсу на счет «бедной России»
20:44
«Ваш любимый президент я!»: Трамп заявил, что он самый выдающийся за всю историю США
20:26
Фото: Аршавин спустя пять лет впервые встретился с сыновьями
20:13
«Это убивает!»: Избалованный сын Анджелины Джоли намерен уйти из дома
19:54
Одинокий принц: Елизавета II вычеркнула Филиппа из своей жизни — британские СМИ
19:43
Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину
19:20
Фото: Ушел из жизни «самый милый песик» в мире
19:12
Видео: Башкирский школьник показал самолет Владимира Путина изнутри
18:59
Где можно будет наблюдать затмение 21 января и почему Луна будет «кровавой»
18:54
При взрыве на мексиканском трубопроводе погибли минимум 66 человек
18:38
В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян за ЖКХ
18:29
В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси
18:21
«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков
17:59
Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами
17:42
Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек
17:35
«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях
17:26
Видео: Польша прощается с мэром Гданьска
17:19
Видео: Валуев ответил на критику «теплого» купания в крещенскую ночь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама