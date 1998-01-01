ВКонтакте запустила каталог подкастов для приложения

Социальная сеть ВКонтакте запустила каталог подкастов. В нем собраны все подкасты платформы.
Пользователи теперь могут легко найти интересующие их выпуски с помощью тематических рубрик. Технологии, образование, здоровье, музыка, бизнес. Также в разделе есть подкасты, на которые подписан пользователь, и эпизоды, которые понравились его друзьям.
Отдельно собраны выпуски, которые не были дослушаны.
Новый сервис доступен в мобильном приложении ВКонтакте для Android и iOS.
Бесплатную платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре. Сейчас регулярно публикуют подкасты почти 400 сообществ, а всего авторы загрузили больше 11 тысяч эпизодов. Ежедневно пользователи заходят в ленту подкастов около 65 тысяч раз.