ВКонтакте запустила каталог подкастов для приложения

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Как пояснили в социальной сети, попасть в каталог можно через новый пункт «Подкасты», который появился на пятой вкладке.

Фото: ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте запустила каталог подкастов. В нем собраны все подкасты платформы.

Пользователи теперь могут легко найти интересующие их выпуски с помощью тематических рубрик. Технологии, образование, здоровье, музыка, бизнес. Также в разделе есть подкасты, на которые подписан пользователь, и эпизоды, которые понравились его друзьям.

ВКонтакте

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Отдельно собраны выпуски, которые не были дослушаны.

Новый сервис доступен в мобильном приложении ВКонтакте для Android и iOS.

— С момента запуска платформы мы внесли множество небольших и крупных изменений: система рекомендаций, умная лента выпуска, продвижение подкастов с помощью историй сообществ. Каталог подкастов — это ещё один шаг, чтобы сделать нашу платформу наиболее удобной как для пользователей, так и для авторов, — рассказал директор по росту и исследованиям ВКонтакте, Андрей Законов.

Бесплатную платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре. Сейчас регулярно публикуют подкасты почти 400 сообществ, а всего авторы загрузили больше 11 тысяч эпизодов. Ежедневно пользователи заходят в ленту подкастов около 65 тысяч раз.

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