В крупных городах России появятся официальные представители ВКонтакте

30 января в Екатеринбурге стартует первый этап экспериментальной программы социальной сети ВКонтакте по созданию официальных представительств компании в регионах. Далее филиалы появятся и в других крупных городах России.
В их задачу будет входить анализ особенностей потребления медиа и создания контента в конкретном регионе, что позволит вносить соответствующие изменения в продукты компании. Они смогут поддерживать интересные проекты на местах, консультировать СМИ и авторов контента.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что соцсеть ВКонтакте назвала самые популярные компьютерные игры 2018 года.