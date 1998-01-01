В крупных городах России появятся официальные представители ВКонтакте

30 января в Екатеринбурге стартует первый этап экспериментальной программы социальной сети ВКонтакте по созданию официальных представительств компании в регионах. Далее филиалы появятся и в других крупных городах России.

В их задачу будет входить анализ особенностей потребления медиа и создания контента в конкретном регионе, что позволит вносить соответствующие изменения в продукты компании. Они смогут поддерживать интересные проекты на местах, консультировать СМИ и авторов контента.

— Россия — большая страна: во всех городах и регионах есть свои известные личности, актуальные темы, и, быть может, особые необходимые возможности. Мы хотим сделать ВКонтакте ближе к людям — где бы они ни находились. Программа региональных представителей поможет нам лучше понимать потребности наших пользователей и создавать продукт, который максимально им соответствует. Это эксперимент — но мы надеемся, что он сложится удачно и получит продолжение, — рассказал директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте Арсений Ашомко.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что соцсеть ВКонтакте назвала самые популярные компьютерные игры 2018 года.