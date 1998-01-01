Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студентов МГУ о создании цифровых копий экспонатов, хранящихся в музее блокады Ленинграда. Об этом он сам сказал учащимся во время официального посещения ВУЗа, 23 января.

В МГУ Путин прибыл на заседание попечительского совета университета. Во время общения со студентами учащиеся факультета мировой политики рассказали российскому лидеру о своей идее. По мнению ребят, наличие цифровых копий экспонатов даст возможность прикоснуться к Победе советских солдат и истории блокады Ленинграда каждому — независимо от того, как далеко человек находится от Санкт-Петербурга. Владимир Путин горячо поддержал эту инициативу.

— С удовольствием! — сказал российский лидер, отметив, что сохранить память о Победе на века — «наша общая обязанность», ведь это позволит сделать так, чтобы «ничего подобного не происходило в дальнейшем».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян к политикам.