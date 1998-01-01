«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом

28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф отправил в групповой чат мессенджера сообщение, сообщает Starhit. В тексте форвард рассказал о том, что ему пришлось переделать массу дел и он от этого обессилен. Эмилиано отметил, что направляется в Кардифф и состояние воздушного судна вызывает у него опасения.

— Если через полтора часа от меня не будет новостей, то не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа! Как же мне страшно! — написал футболист.

Самолет с Эмилиано Сала на борту исчез с экранов радаров вблизи Ла-Манша, вечером, 21 января. Дальнейшая судьба форварда до сих пор неизвестна. Предположительно воздушное судно потерпело крушение в районе Нормандских островов. Поисковые работы продолжаются, и спасатели уже нашли обломки, подушки и мелкие предметы на месте вероятного крушения.

«Кардифф» выкупил Эмилиано Сала у «Нанта» 20 января. Валлийцы заплатили за аргентинца рекордную для себя сумму — 20 миллионов евро.

Ранее Пятый канал сообщал, что ведутся поиски самолета с футболистом «Кардиффа» на борту. Частный самолет исчез с радаров в районе Нормандских островов.