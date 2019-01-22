«Что вы с собой делаете?»: Новое фото Елены Малышевой ужаснуло подписчиков

, 0:59 Фото 198

Звезда программы «Жить здорово!» выложила в Instagram новое фото, которое вызвало волну критики.

Фото: Instagram @malysheva.live

Известная телеведущая, звезда программы «Жить здорово!» Елена Малышева выложила на своей странице Instagram новое фото, сообщает Дни.ру. Вместе со своими подругами Ариной Шараповой и Татьяной Устиновой теледива улыбается, глядя в объектив. Вот только подписчиков новая публикация российской звезды улыбнуться, к сожалению, не заставила.

Поклонники Малышевой раскритиковали ее внешний вид и признались: омоложение до добра не доведет. Фоловеры отметили, что за уколами ботокса их любимица уже давно «потеряла свое лицо» и не собирается останавливаться.

 
 
 
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Три девицы под окном!!! Я, Арина Шарапова и Таня Устинова

Публикация от  Елена Малышева (@malysheva.live)

Досталось и подругам телеведущей. Их комментаторы тоже не обошли стороной.

— Какой там грим, там по три килограмма ботокса!

— Бабуськи ботоксные перетянутые!

— Что вы все с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать? — возмутились подписчики.

Однако преданные фанаты Малышевой защитили звезду от нападок злобных комментаторов.

— Молодцы, молодые, веселые, позитивные, любящие жизнь девочки, которые умеют зарабатывать. А завидуют те, кто не может этого делать…

— Приятно смотреть — здесь они настоящие!

— Молодцы, веселые девчата, так держать и не обращайте внимания на злых людей.

Ни для кого не секрет, что звезда телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева всерьез следит за своей внешностью. Ведущая не скрывает, что часто наведывается к косметологу, чтобы испробовать новые процедуры для омоложения. В одном из интервью она заявила, что «сидит на уколах» уже 20 лет. Однако многие фанаты уверены: это слишком.

Ранее Пятый канал рассказал, как Елена Малышева следит за собой. Оказалось, теледива, пропагандирующая «народные рецепты» не прочь поэкспериментировать с гиалуроновой кислотой.

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