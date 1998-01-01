27-летний мэр французского города задержан по подозрению в растрате бюджета

Мэр коммуны Эден Стефан Сичковски-Самье и его мать задержаны по подозрению в растрате государственных средств.

Вопросы у полиции возникли, когда выяснилось, что на бюджетные деньги для неизвестных целей были приобретены два револьвера. Согласно французскому законодательству, градоначальник не имеет права на ношение оружия.

Кроме того, в 2016 году администрация коммуны заключила контракт с местной фирмой, принадлежащей матери мэра, на покупку паркета за счет бюджетных средств.

Сичковски-Самье стал градоначальником в 2014 году, когда ему было 22 года.

Ранее Францию сотрясал скандал в связи с финансовыми махинациями экс-президента Николя Саркози.