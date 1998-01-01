До чего доводит красота: Лицо солистки «Красок» покрылось волдырями после салона

Солистка группы «Краски» Ольга Гусева стала жертвой косметических процедур. Как сообщает телеканал «360», после очередного посещения салона красоты звезда вернулась с пятнами на лице. Певица уверена: это вина косметологов. Они были обязаны предупредить о возможных побочных реакциях на использованные препараты, однако сочли это ненужным.

Теперь артистка вынуждена отменять концерты и отказываться от участия в телешоу. Узнав о проблемах солистки, деньги ей, конечно, вернули, однако покрыть все затраты от неудачной процедуры у специалистов вряд ли получится. Девушка уже оставила немалые суммы на сеансах врачей и потеряла много денег из-за отмены выступлений.

О своей проблеме российская звезда заявила на крупных федеральных каналах. С вопросами к сотрудникам салона наведались корреспонденты, однако работники отказались признать свою вину. По их словам, певицу обо всем предупредили.

Instagram @olgaguseva_kraski

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