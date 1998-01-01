Тариф на электричество: Кто стоит за идеей «поставить россиян на счетчик»

, 4:29 Эфирная новость 125

Решением правительства обсуждение вопроса о введении дифференцированных тарифов приостановлено.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

Владельцам электроплит можно уже браться за расчеты — правительство намерено отменить для них, равно как и для сельских жителей, льготы по оплате электроэнергии. Не сразу, а постепенно за 15 лет, и не все. Но идея эта витает в воздухе и для многих может быть выгоднее перейти, как бы это не прозвучало странным на газ.

До этого поселка под Липецком газификация пока не добралась: опоры ЛЭП, провода, и даже отдельные генераторы, — без электричества здесь просто не прожить. Как и еще в сотнях таких же населенных пунктов по всей стране. А потому новость о возможном введении «социальных норм» на потребление электроэнергии заставила миллионы россиян взяться за калькуляторы.

— Платим примерно 8-10 тысяч, это с учетом пониженного тарифа наше правительство должно понимать, что мы — обычные люди, и нам, конечно, платить тяжело, — говорит жительница Липецкой области Татьяна Кащук.

Россиян поставят на счетчик. В прямом смысле. Если ваш индивидуальный прибор учета фиксирует до 300 «съеденных» киловатт в месяц, то платите по обычному тарифу. От 300 до 500 — по «повышенному». Накрутили свыше 500 в месяц — вступает в силу самый грозный тариф, который в правительстве издевательски называют «экономически обоснованный». Мол, сейчас тарифы в два раза ниже реальной стоимости электричества, и за рядовых потребителей вынуждены доплачивать крупные предприятия. При этом в последнее время электроплитки часто противопоставляют газовым: мол, они безопаснее. Но теперь, получается, могут стать намного дороже.

— С сельским населением действительно вопрос очень острый. Надо решить проблему загородных домов с подогреваемыми бассейнами, но это создает дополнительную проблему роста цен для настоящих сельских жителей, — подчеркивает руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова.

Сейчас жители села, как и владельцы электроплиток в городских квартирах, пользуются льготами — платят по уменьшенному тарифу. В проекте Минэкономики, поэтапная отмена всех этих льгот. Высчитанные нормы потребления могут не выдержать не только крупные домохозяйства.

— Даже если уже в квартирах четыре человека проживает, уже в эту норму вписаться невозможно, потому что минимальное потребление — это 600 киловатт, а реальное — 800, а то и тысяча, — объясняет председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По крайне странному совпадению на разогреве у почти забытой темы соцнорм выступил Анатолий Чубайс, появление зловещей фигуры которого всегда обещало россиянам: жди беды. Еще с эпохи ваучеров, распродажи госимущества и раздела рынка электроэнергетики.

— Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные меньше, — предложил председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

Связь между этим заявлением и новым вбросом темы соцнорм на электричество многие нашли мгновенно!

— Меня смущает другое, появление у него последователей, притом последователей в правительстве, которые начинают его идеи транслировать, и предлагать заниматься дополнительными поборами с населения. Они искренне считают, что у населения денег больше чем у государства? — недоумевает депутат ГД РФ, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Ионин.

В среду вечером после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение «приостановить обсуждение вопроса о введении дифференцированных тарифов». Соцнормы отправлены в спячку, но гарантий того, что они из нее снова не восстанут, дать никто не может.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кабмин решил отложить обсуждение изменения тарифов на электричество.

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