В Петербурге открыли Музей медицины блокадного Ленинграда

В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге открыли Музей медицины освобожденного города. Экспозицию развернули в стенах бывшего эвакогоспиталя, где во время войны спасали бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.

— Это память именно тем врачам, медсестрам, санитаркам, которые работали в блокадном Ленинграде. Работали стационары, работали поликлиники, и даже работали участковые, которых вызывали на дом. Медики Ленинграда, они ведь не допустили самого главного — никакой эпидемии не было в городе, — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, также присутствовавший на открытии.

В музее можно увидеть хирургические инструменты времен Второй мировой, архивные фотографии и те самые 125 граммов хлеба, ставшие символом жизни в блокадном городе.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда.