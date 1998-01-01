Видео: Российский самолет поднялся в воздух для перехвата шведского разведчика

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Воздушную цель обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря.

Фото, видео: Пятый канал

Российский истребитель из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднялся в воздух, после того как над нейтральными водами Балтийского моря был обнаружен шведский самолет-разведчик. О вылете российского Су-27 для перехвата сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Истребитель Су-27 взлетел, приблизился к неизвестному самолету, опознал его и сопроводил до момента безопасного удаления от государственной границы России. Оказалось, что это был самолет-разведчик шведских ВВС с отключенным транспондером — устройством, которое посылает ответ на принятый сигнал.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как индонезийские ВВС перехватили эфиопский Boeing.

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