Видео: Российский самолет поднялся в воздух для перехвата шведского разведчика

Российский истребитель из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднялся в воздух, после того как над нейтральными водами Балтийского моря был обнаружен шведский самолет-разведчик. О вылете российского Су-27 для перехвата сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Истребитель Су-27 взлетел, приблизился к неизвестному самолету, опознал его и сопроводил до момента безопасного удаления от государственной границы России. Оказалось, что это был самолет-разведчик шведских ВВС с отключенным транспондером — устройством, которое посылает ответ на принятый сигнал.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как индонезийские ВВС перехватили эфиопский Boeing.