Фотошоп по-питерски: чиновники отремонтировали парадную только на фото

Петербургские чиновники от ЖКХ поразили умением виртуального решения городских проблем.

В одном из спальных районов отремонтировали подъезд жилого дома в фотошопе. На стене «замазали» облупившуюся краску и обрезали снимок, чтобы «недоделки» не попали в кадр.

Но даже на такой ремонт мастерам фотошопа потребовалось больше года. Жалоба поступила на городской портал в 2017-м году, а ответ пришел совсем недавно. Теперь заявитель готовит иск в суд.

Ранее Пятый канал рассказывал, что отретушированная фотография принца Уильяма и Кейт Миддлтон взбесила пользователей сети.