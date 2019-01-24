Самую полезную для здоровья рыбу в мире обнаружили в Сибири

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В ней содержится максимальное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Фото: www.globallookpress.com

Российские ученые, проведя исследования, обнаружили, что самая полезная для здоровья рыба обитает в сибирских озерах. Это боганидский голец — рыба семейства лососевых, содержащая в себе максимальное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Однако, как рассказал «Российской газете» глава Росрыболовства Илья Шестаков, массовому потребителю боганидский голец, к сожалению, недоступен, их достаточно мало.

Правда есть и другие виды, которые по ценности совсем немного уступают гольцам. Например, сардина иваси, тоже насыщенная омега-3. По словам Шестакова, недавно в России возобновлен ее промысел. А в ближайшее время в Росрыболовстве собираются поручить ученым составить рейтинг самых полезных обитающих в России рыб.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство России намерено изменить правила добычи крабов, чтобы очистить этот рынок от криминала.

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