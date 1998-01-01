Начальника отдела полиции задержали за незаконный оборот оружия в Чехове

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Двое подчиненных высокопоставленного полицейского подозреваются в получении взяток.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Начальник ОВМД города Чехов Московской области задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Как сообщили в Следственном комитете, в среду, 23 января, в ходе обыска дома у начальника полиции обнаружен пистолет Макарова со спиленными номерами и снаряженным магазином. Баллистическая экспертиза показала, что пистолет боевой.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательную базу, меру пресечения в отношении главы ОМВД в ближайшее время изберет суд.

Также стало известно, что обыск в кабинете и дома у полицейского проводился в рамках расследования двух других уголовных дел. В тот же день по подозрению в получении взяток в Чехове были задержаны руководитель отделения по борьбе с организованной преступностью того же ОМВД и старший инспектор этого же отдела.

Первого подозревают в том, что в декабре 2018 года он получил от местного коммерсанта 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганство и уничтожение видеозаписей правонарушения. Второй, по версии следователей, получил от предпринимателя взятку в 200 тысяч рублей за покровительство в ноябре 2018 года. Обоих сейчас проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, у них дома и в служебных кабинетах прошли обыски.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании в ноябре 2018 года начальника полиции Первоуральска Свердловской области — его подозревают в коррупции.

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