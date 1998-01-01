Власти Новгородской области объяснили отказ в соцвыплатах 30-летним матерям

Новгородская областная дума приняла региональный закон, согласно которому женщинам, родившим первенца после 29 лет, не будет полагаться материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.
Как в беседе с Пятым каналом пояснила глава областной думы Елена Писарева, такая мера объясняется тем, что до 29 лет новоиспеченным матерям требуется особенная помощь.
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По ее словам, новгородским властям «очень хочется, чтобы дети рождались в семьях, где есть нормальные жилищные условия».
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Писарева, в свою очередь, объяснила принятое решение тем, что у 30-летних женщин чаще всего есть жилье и в
Ранее Пятый канал сообщал, что с 2018 года построить дома на маткапитал можно без специального разрешения.