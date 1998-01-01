Власти Новгородской области объяснили отказ в соцвыплатах 30-летним матерям

Новгородская областная дума приняла региональный закон, согласно которому женщинам, родившим первенца после 29 лет, не будет полагаться материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

Как в беседе с Пятым каналом пояснила глава областной думы Елена Писарева, такая мера объясняется тем, что до 29 лет новоиспеченным матерям требуется особенная помощь.

— У нас 67% мам, которые в этом возрасте, нуждаются в данной поддержке. Воспринимается это хорошо, непонятно, почему кто-то из журналистов вырвал фразу из контекста , — сказала Писарева.

По ее словам, новгородским властям «очень хочется, чтобы дети рождались в семьях, где есть нормальные жилищные условия».

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Писарева, в свою очередь, объяснила принятое решение тем, что у 30-летних женщин чаще всего есть жилье и в регионе существует адресная помощь тем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 2018 года построить дома на маткапитал можно без специального разрешения.