Мосгорсуд вдвое увеличил наказание бывшему замминистра культуры Пирумову

Мосгорсуд вдвое увеличил срок наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение бюджетных денег при реставрации объектов культуры.

В октябре 2017 года чиновник был приговорен к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Тогда же он вышел на свободу, поскольку отбыл срок в СИЗО. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию. В четверг, 24 января, Мосгорсуд удовлетворил ее, назначив Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в миллион рублей. Экс-замминистра также лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как ранее сообщал Пятый канал Григорий Пирумов проходит подозреваемым по делу о хищении более 450 миллионов рублей при строительстве фондохранилища «Эрмитажа» в Санкт-Петербурге. Он был арестован в мае 2018 года.