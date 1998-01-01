Мосгорсуд вдвое увеличил наказание бывшему замминистра культуры Пирумову

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Чиновник также лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Мосгорсуд вдвое увеличил срок наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение бюджетных денег при реставрации объектов культуры.

В октябре 2017 года чиновник был приговорен к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Тогда же он вышел на свободу, поскольку отбыл срок в СИЗО. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию. В четверг, 24 января, Мосгорсуд удовлетворил ее, назначив Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в миллион рублей. Экс-замминистра также лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как ранее сообщал Пятый канал Григорий Пирумов проходит подозреваемым по делу о хищении более 450 миллионов рублей при строительстве фондохранилища «Эрмитажа» в Санкт-Петербурге. Он был арестован в мае 2018 года.

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