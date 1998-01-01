Самый «модный» президент — подборка казусов Порошенко, рассмешивших сеть

, 16:44 Фото 198

Украинский политик появлялся на публике в мятой одежде, с пиджаком в брюках, нетрезвым и в компании сельских детей без клюшек и коньков.

Фото: www.globallookpress.com

Петр Порошенко, известный своей способностью оконфузиться на публике, вновь попал в новостные сводки в юмористическом ключе — во время последнего визита в Израиль он попал на фото, где отчетливо видно, как пиджак президента Незалежной оказался частично заправлен в брюки.

— Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное — это каким образом эта фоточка попала на сайт, — метко подметил один украинский блогер.

«Пиджак в трусах» — далеко не первый казус с внешним видом Порошенко. Например, до этого он оказался объектом насмешек в связи со снимком «в стиле Трампа». На фото президент Украины до смешного идентично пытается скопировать стиль американского лидера во время встречи на Генассамблее ООН.

Не меньше шуток вызвала недавняя публикация Порошенко в Facebook, где он умиляется сельским мальчишкам, играющим в хоккей без клюшек и коньков. После шквала критики украинский президент расщедрился и подарил ребятам клюшки, но про коньки забыл.

Немало новостей из разряда «Порошенко и алкоголь» — украинского гаранта уличали в пьяных выступлениях на стрельбах и на вокзале.

Что касается костюмов Порошенко, тут тоже в прямом смысле не все гладко. Помимо «пиджака в трусах», президент Незалежной дважды появлялся на публичных фото в мятой одежде — один раз в рейсовом самолете, второй — в кругу семьи.

Наконец, Порошенко продемонстрировал всему миру свои рваные носки во время саммита НАТО — конфуз президента обнажился, когда тот возлагал венок возле монумента в память жертвам Волынской резни.

Ранее Пятый канал рассказывал об украинских проблемах посерьезнее позорящегося президента — жители Незалежной вынуждены обогреваться кирпичами из-за высоких тарифов.

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