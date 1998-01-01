Собчак впервые публично обратилась к Виторгану после его драки с Богомоловым

Ксения Собчак и Максим Виторган впервые публично заговорили друг с другом после семейного скандала с участием режиссера Константина Богомолова. Супруги обменялись комментариями под публикацией дочери Виторгана от предыдущего брака Полины в Instagram.

Instagram @polinavitorgan

22-летняя девушка опубликовала на своей странице фото, на котором сам Максим и брат Полины Даниил дурачатся за столом в кафе. Полина сообщила подписчикам, что всей семьей они «просто едят».

— Приятного аппетита! — пожелала компании Ксения Собчак.

— И вам! — ответил ей Максим Виторган.

На этом диалог супругов закончился. Конфликт между Ксенией и Максимом произошел после того, как Виторган серьезно травмировал друга знаменитой телеведущей — режиссера Николая Богомолова. Вместе с Собчак он ел в кафе, куда ворвался Виторган и после шумного выяснения отношений несколько раз ударил его на улице у заведения. Пятый канал публиковал видео с камер наблюдения.