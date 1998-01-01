Санкт-Петербург приостановил расторжение контракта с «Метростроем»

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Компании позволят достроить Красносельско-Калининскую ветку метро.

Фото: www.globallookpress.com

Санкт-Петербург приостановил процесс расторжения одного из четырех контрактов с «Метростроем». Как сообщает пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, компании будет дана возможность продолжить строительство шестой Красносельско-Калининской линии метро.

Проблемы со строительством метрополитена глава Санкт-Петербурга Александр Беглов держит на контроле. Комментируя ситуацию с метро в интервью 78.ru, он рассказал, что впоследствии строительством подземки будет заниматься местная компания.

— Все остальные акционерные и другие общества может быть и хорошо, но они показали свою неэффективность: город взял кредиты, залез в долги, а результат какой? Те станции, которые должны были быть введены еще в прошлом или позапрошлом годах, не введены, — отметил Беглов.

По его словам, сейчас Смольный делает все возможное для того, чтобы ввести в 2019 году три новых станции.

— Мы ставим перед собой очень амбициозную задачу, чтобы наши горожане могли добираться до метро не дольше 15-20 минут, — подытожил градоначальник.

Полную версию интервью Александра Беглова смотрите на сайте 78.ru.

Как ранее сообщал Пятый канал, о расторжении контрактов с «Метростроем» было объявлено 21 января. Такое решение принято из-за систематических срывов сроков строительства и ввода в эксплуатацию новых станций подземки и других нарушений.

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