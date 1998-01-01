Три дома остались без отопления из-за прорыва горячей трубы на юге Петербурга

Жители трех домов в Петербурге остались без тепла в четверг, 24 января, из-за очередного прорыва трубы. В результате аварии на проспекте Маршала Жукова из-под земли забил фонтан кипятка высотой с пятиэтажный дом. И подобные происшествия происходят в городе на Неве удручающе часто.

По словам главы Петербурга Александра Беглова, проблема эта копилась десятилетиями — в Северной столице 9,5 тысяч километров труб и некоторые из них были проложены еще в 1981 году. Их изношенность составляет почти 90%. Замена только одного километра обходится в миллиард рублей. Кое-какие деньги на ремонт в бюджете 2019 года заложены, но этого явно недостаточно. Нужно искать другие решения.

— Поэтому мы пошли другим путем — мы начали увеличивать оснащение аварийных бригад. Если вы обратили внимание, при прорыве труб в эту зиму, мы сократили нормативные сроки, чтобы люди не страдали от холода. Мы будем идти двумя путями: увеличивать финансирование по замене труб и развивать оснащение аварийных бригад, — сказал Беглов в интервью 78.ru.

По словам градоначальника, власти сейчас проводят консультации с компаниями, которым принадлежат ветхие трубы для того, чтобы стимулировать их вкладывать больше денег в обновление коммуникаций.

— Мы им будем, естественно, помогать. Но не просто так помогать. Мы, если вкладываем свои деньги, мы увеличиваем свою долю в капитализации этих предприятий. Мы никому не дарим эти деньги просто так. Мы свои приводим в порядок, мы будем помогать другим организациям исправлять эту ситуацию, — отметил градоначальник.

Полную версию интервью Александра Беглова смотрите на сайте 78.ru.

Ранее Пятый канал публиковал кадры ночной аварии с фонтаном кипятка на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге.