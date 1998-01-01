Три дома остались без отопления из-за прорыва горячей трубы на юге Петербурга

, 22:59 Видео 100

Фонтан кипятка из-за коммунальной аварии достигал уровня пятого этажа.

Фото: © РИА Новости / Вадим Жернов

Жители трех домов в Петербурге остались без тепла в четверг, 24 января, из-за очередного прорыва трубы. В результате аварии на проспекте Маршала Жукова из-под земли забил фонтан кипятка высотой с пятиэтажный дом. И подобные происшествия происходят в городе на Неве удручающе часто.

По словам главы Петербурга Александра Беглова, проблема эта копилась десятилетиями — в Северной столице 9,5 тысяч километров труб и некоторые из них были проложены еще в 1981 году. Их изношенность составляет почти 90%. Замена только одного километра обходится в миллиард рублей. Кое-какие деньги на ремонт в бюджете 2019 года заложены, но этого явно недостаточно. Нужно искать другие решения.

— Поэтому мы пошли другим путем — мы начали увеличивать оснащение аварийных бригад. Если вы обратили внимание, при прорыве труб в эту зиму, мы сократили нормативные сроки, чтобы люди не страдали от холода. Мы будем идти двумя путями: увеличивать финансирование по замене труб и развивать оснащение аварийных бригад, — сказал Беглов в интервью 78.ru.

По словам градоначальника, власти сейчас проводят консультации с компаниями, которым принадлежат ветхие трубы для того, чтобы стимулировать их вкладывать больше денег в обновление коммуникаций.

— Мы им будем, естественно, помогать. Но не просто так помогать. Мы, если вкладываем свои деньги, мы увеличиваем свою долю в капитализации этих предприятий. Мы никому не дарим эти деньги просто так. Мы свои приводим в порядок, мы будем помогать другим организациям исправлять эту ситуацию, — отметил градоначальник.

Полную версию интервью Александра Беглова смотрите на сайте 78.ru.

Ранее Пятый канал публиковал кадры ночной аварии с фонтаном кипятка на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:46
Пожар в Балашихе: повреждены стены дома и шахты лифта — видео
23:38
Санкт-Петербург приостановил расторжение контракта с «Метростроем»
23:25
Беглов пообещал избавить Петербург от недобросовестных застройщиков
23:21
Все зашаталось: очевидцы о моменте возгорания квартиры в Балашихе
23:13
Беглов: У Санкт-Петербурга есть все, чтобы сделать скачок вперед
23:01
Начало пожара в квартире в Балашихе попало на видео
22:59
Три дома остались без отопления из-за прорыва горячей трубы на юге Петербурга
22:39
«В романтическую впали эру?»: Шнуров в стихах ответил своим «дуэлянтам»
22:24
Видео: в горящей квартире в Балашихе погибли 2 человека
22:19
«Пожалуйста, нет!»: спасателей просят возобновить поиски самолета с футболистом
21:57
Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР
21:30
Видео: украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку
21:19
Огонь может распространиться из горящей квартиры в многоэтажке в Балашихе
21:00
Хлопок произошел во время ремонта в одной из квартир в Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама