На кадрах видно, как столб горячей воды поднимается на высоту пятиэтажного дома. К счастью, людей в этот момент поблизости не было. Никто не пострадал.

Подтопило припаркованные во дворе машины. Весь квартал заволокло густым паром. Сейчас на месте коммунальной аварии работают ремонтные бригады. В квартирах ближайших домов остывают батареи. Сколько местным жителям придется сидеть без тепла, пока не сообщается.

Эта ночь для петербуржцев стала богатой на ЧП. В городе многочисленные аварии из-за снегопада, который пришел на смену крещенским морозам. Северную столицу замело всего за несколько часов. На улицы выехала снегоуборочная техника. На дорогах пробки.