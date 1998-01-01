Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского

Трое неизвестных напали на автомобиль полиции вечером в четверг, 24 января, на окраине Нальчика. Как сообщило региональное МВД, правоохранители смогли дать отпор нападавшим, однако один страж порядка получил ножевое ранение, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трое злоумышленников были ликвидированы на месте, их личности устанавливаются.

На видеокадрах очевидцев слышны порядка десяти выстрелов.

ЧП произошло на пересечении улиц Суворова и Идарова на окраине города, откуда идет выезд в сторону Владикавказа.

Ранее Пятый канал сообщал о ликвидации в Кабардино-Балкарии троих боевиков.