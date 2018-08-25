Украинский политик призвал к силовому захвату Кубани и Кавказа

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Депутат Верховной рады Андрей Билецкий считает, что в ряде российских регионов «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

Фото: © РИА Новости

На Украине призвали к «возвращению» Кубани и Кавказа. По мнению нардепа Андрея Билецкого, для интеграции этих территорий придется применить силу. Это заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.

Парламентарий указал, что на Кубани и Кавказе «достаточно высокий уровень национального украинского сознания». Киев должен создать проект, который взбудоражит «историческую память и интерес». При этом Билецкий признал, что многие не заинтересованы во вхождении в состав Украины.

Ранее за «возвращение» Кубани высказался министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он призвал своих сограждан «надевать форму, брать автомат и идти воевать».

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